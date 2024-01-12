تونس تحقق مع 20 سياسيا ورجل أعمال بشبهة تبييض أموال

قال مصدر قضائي تونسي مطلع، لـ"إرم نيوز"، الجمعة، إن السلطات فتحت تحقيقات مع 20 سياسيًا ورجل أعمال ومسؤولين سابقين، بشبهة تبييض أموال وفساد.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "قرار التحقيق مع هؤلاء أصدرته النيابة العامة اليوم، وينتظر أن يقع استنطاقهم لاحقًا".

يأتي هذا التطور في وقت توقف فيه السلطات التونسية عشرات رجال الأعمال ونشطاء سياسيين على ذمة قضايا مختلفة، مثل "التآمر على أمن الدولة" وملفات فساد ونهب أموال عامة، في إطار حملة واسعة أطلقها الرئيس قيس سعيد الذي يتوعد بـ"تطهير البلاد" رغم الانتقادات التي يواجهها.

وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات التونسية أحد أثرياء البلاد، وصهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مروان المبروك، إذ تحقق معه بتهم فساد.

وفي وقت لاحق، أصدرت السلطات التونسية مذكرة إيداع بالسجن بحق المبروك.

كما أوقفت السلطات رجل الأعمال البارز كمال اللطيف، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وقيادات سياسية أخرى ومسؤولين سابقين في الدولة.