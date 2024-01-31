ما هي أهم الخلافات الأمريكية الإسرائيلية منذ بداية حرب غزة؟

مدة الحرب

منتصف ديسمبر/كانون الأول، قالت الخارجية الأمريكية إنها منخرطة في محادثات مع الإسرائيليين بشأن مدة الصراع الحالي.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر أن بلاده لا تريد استمرار الصراع مدة أطول مما هو ضروري.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، في يناير/كانون الثاني الحالي، إن الحرب على حركة حماس في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025.

كما كان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قد حذر الإسرائيليين أن إطالة أمد الصراع من شأنها زيادة تأجيج المنطقة، وتجعل من الصعب حكم غزة بعد الحرب.

الضحايا الفلسطينيون

خرج الرئيس بايدن بموقف ينتقد فيه نتنياهو بشأن الحرب، وارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين.

خلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية المرتقبة في واشنطن، لم يتمالك الرئيس الأمريكي نفسه وانتقد "حليفه" نتنياهو، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخسر معركة التعاطف والدعم حول العالم بسبب عمليات القصف العشوائي في قطاع غزة، وما نجم عنه من أعداد خيالية في صفوف الضحايا المدنيين.

مستقبل غزة

أمضى مسؤولون أمريكيون أسابيع في صياغة خطة عن مستقبل غزة، تشمل زيادة مساعدات واشنطن الأمنية للسلطة الفلسطينية، وتمنح دورًا أكبر للمنسق الأمني الأمريكي في المنطقة. مع الإشارة إلى الحاجة لقوة دولية لتحقيق الاستقرار مباشرة بعد توقف القتال، على أن يعقب ذلك تولي سلطة فلسطينية "متجددة" الحكم على المدى الطويل.

لكن لم تتمكن الإدارة الأمريكية، بحسب صحيفة "بوليتيكو"، من دفع القادة الإسرائيليين نحو مناقشة هادفة لشكل غزة ما بعد الحرب.