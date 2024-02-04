وول ستريت جورنال: "بن غفير" أكبر تهديد لإسرائيل ولـ"نتنياهو"

سطوع الاسم

وبحسب التقرير، فقد استطاع "بن غفير" أن يصنع لنفسه اسمًا، منذ أن أصبح وزيرًا للأمن القومي الإسرائيلي قبل عام، من خلال مناداته الدائمة بأن "اليهود هم المالكون الشرعيون لأرض إسرائيل".

والآن، وبشكل حاسم، يتمتع بن غفير بما يكفي من الدعم في الائتلاف الحاكم لتقويض حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويقول إنه على استعداد لاستغلال ذلك.

وفي أول مقابلة له مع مؤسسة إخبارية أجنبية منذ انضمامه للحكومة، حذّر من أنه سيعارض أي صفقة مع حركة حماس من شأنها إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين المحتجزين بتهمة الإرهاب، أو إنهاء الحرب قبل هزيمة حركة حماس بالكامل.

وقال بن غفير: "إن نتنياهو على مفترق طرق، وعليه أن يختار الاتجاه الذي سيذهب إليه". وأضاف: "أعتقد أن إدارة "بايدن" تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي، وأن المرشح الرئاسي الجمهوري "ترامب" سيمنح إسرائيل يدًا أكبر لقمع حماس".