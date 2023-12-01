تقرير: حرب غزة عززت رسوخ اليمين المتطرف في إسرائيل

وقال التقرير، إن معظم التهديدات من حماس أضحت مرعبة بالنسبة لإسرائيل ولا يمكن تجنبها إلا عن طريق مراقبة عالية التكنولوجيا، وحواجز عميقة تحت الأرض، ونظام دفاع قوية ضد القذائف (القبة الحديدية).

وعلى المستوى العالمي، أظهرت هجمات حماس أيضًا الفشل الذريع لفكرة أن القضية السياسية الفلسطينية يمكن تهميشها إلى أجل غير مسمى دون أي تكلفة على إسرائيل، وهو اعتقاد بديهي جدًا بين أعضاء قيادة إسرائيل حيث خلقوا لها أسماء كإدارة الصراع، أو "حل الصراع".

وأضاف التقرير، أنه لم تجرِ منذ سنوات أية مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن الوضع النهائي، حتى في الوقت الذي حصلت فيه إسرائيل على التطبيع مع عدد متزايد من الدول العربية.

أحزب اليمين المتطرف والوعود الانتخابية

وكانت أحزاب اليمين المتطرف التي تسيطر على المشهد السياسي الإسرائيلي، قد وعدت الناخبين على مر عقدين من الزمن بأنهم سيعيشون أمنًا أكبر مما ستكون عليه إسرائيل في ظل سياسة أخرى، ووافقت أغلبية الناخبين على ذلك، لكن هجمات حماس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدت إلى انهيار الأمن المزعوم.

وفي الوقت الذي تسوء فيه أوضاع إسرائيل الأمنية، قد يضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التنحي عندما تنتهي الحرب، أو قبلها، لأن الحرب ليست لها نقطة نهاية واضحة.

كما بيّن التاريخ الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا، فإن حوادث الحرب أو العنف الشديد مثل هذه التي وقعت في الوقت الراهن لم تؤدِ إلى تعزيز موقف اليمين المتطرف في السياسة الإسرائيلية، وإذا استمر الوضع كما هو الآن، فإن الإسرائيليين قد ينتخبون حكومة جديدة.

وعلى الرغم من الاستياء واسع النطاق من قيادة نتنياهو، فإن عدم الاستقرار السياسي وميول الناخبين قد تسمح له بالبقاء في السلطة خلال الحرب الحالية، وإذا ما أُجبر نتنياهو على الخروج من منصبه، فمن غير المرجح أن تسلك إسرائيل طريقًا إيديولوجيًا مختلفًا.