730 ألف نسمة بلا خدمات صحية شمال غزة

حذّرت وزارة الصحة في غزة، الخميس، من أن أكثر من 730 ألف نسمة في مدينة غزة ومحافظة الشمال يفتقرون لخدمات صحية حقيقية، وفقا لوكالة "الأناضول".

جاء ذلك في تصريحات نقلها في بيان، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن متحدث وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.

وقال القدرة وفق البيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي تعمّد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي مدينة غزة ومحافظة شمال غزة".

واعتبر أن "تدمير مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة شكّل ضربة قاسمة للمنظومة الصحية في غزة".

وحذّر القدرة من أن "أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية حقيقية".