"الأزهر" يعلق على اتفاق الهدنة في غزة

وتابع: "يحيي الأزهر موقف كل أحرار العالم من المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم ممَّن خرجوا رفضًا للعدوان على الأبرياء ‏والمدنيين في غزة، وساندوا الحق الفلسطيني، واستنكَروا ممارساتِ الاحتلال الغاصب ووحشيته في حقِّ الأطفال ‏والنساء والشيوخ والأبرياء، ورفضوا استهداف المستشفيات والكنائس والبُيُوت ومقرات إيواء النازحين".

وأضاف: "يشجِّع الأزهر كل الأصوات الحرة للتعبير عن موقفها بكل شجاعة، والضغط بكل ما أُوتيَتْ من قوة على أصحاب القرار ‏العالمي لإنهاء هذه الفترة التي لطالما شكلت خزيًا وعارًا على الإنسانية جمعاء".

وتوصلت إسرائيل وحركة حماس، الأربعاء، إلى اتفاق بشأن الإفراج عن النساء والأطفال الرهائن المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى عقد هدنة مؤقتة من العمليات العسكرية في القطاع لمدة 4 أيام، ويشمل الاتفاق أيضًا إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.