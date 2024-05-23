كيف يؤثر تلويح مصر بالانسحاب من الوساطة على مسار التهدئة في غزة؟

أثار التلويح المصري بإمكانية الانسحاب من الوساطة في ملف التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على مسار تلك المفاوضات، والحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عدة أشهر.

ولوحت مصر بالانسحاب من الوساطة بين طرفي القتال في غزة، على خلفية ما وصفته القاهرة بـ"محاولات التشكيك" بدورها، وذلك بالتزامن مع زيادة التوترات أخيرًا بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية الحرب بالقطاع.

خلافات عميقة

وقال المحلل السياسي، سهيل كيوان، إنه "من الواضح وجود خلافات عميقة بين إسرائيل ومصر في العديد من الملفات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية، والتي تفاقمت إثر الاجتياح البري لمدينة رفح والتحرك بمحور فيلادلفيا".

وأوضح كيوان، لـ"إرم نيوز"، أن "الخلافات وصلت لأعلى مستوى منذ عقود، وذلك بعد الاتهامات الإسرائيلية لمصر بإغلاق معبر رفح؛ ما سيكون له تأثير على العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

وقال إن "التلويح المصري بالانسحاب من الوساطة بين إسرائيل وحماس، يأتي إثر المراوغة الإسرائيلية بالملف، والخلافات العميقة بين القاهرة وتل أبيب"، مؤكدًا أن ذلك يؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين واتفاقية السلام الموقعة بينهما.