حققوا ملايين المشاهدات.. نجومية أطفال غزة تغزو العالم رغم الألم والجوع (فيديو)

أفرزت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الثامن، أشكالا كثيرة من المعاناة تشبعت بها وسائل الإعلام، لكنها أثمرت في المقابل نماذج لأطفال صنعوا من المأساة محتوى مسليا لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاصدين آلاف المتابعين، وسط صيحات من الألم والأنين وضجيج الطائرات والقصف المتواصل على القطاع.

الطفلة ريناد التي حصدت مقاطعها تفاعلا واسعا في منصة "إنستغرام"، حيث يتابعها 265 ألف شخص، توثق يومياتها التي لا تخلو من ساعات الجوع أو البحث عن المساعدات، إلا أنها رحلة بالنسبة لها مصحوبة بروح النكتة وبريق الأمل، في ظل غياب تام لأي فرص لتهدئة الحرب المشتعلة حتى في مناطق النازحين.

فلا نداءات المنظمات الإغاثية والأممية التي لا طائل منها، كما يقول مراقبون، قد تشفي غليل أطفال غزة، إلا أن حفنة من السكر أو الدقيق قد ترسم البهجة على محيا أطفال ورثوا الصلابة والصبر من سنين طويلة.

بأسلوب عفوي تشكر ريناد متابعيها على الدعم المتواصل لها، وتقدم لهم وصفة "بندورة مقلية" على الطريقة الغزاوية، بأبسط المكونات المتاحة.