الحكومة السعودية تغير موعد اجتماعها الأسبوعي بعد سنوات من الثبات

غيرت الحكومة السعودية، الموعد الدوري لجلستها الأسبوعية من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع، منهيةً بذلك تقليداً رسمياً قديماً يعود لسنوات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن تغيير الموعد يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للأمانة العامة للمجلس والجهات الحكومية الأخرى للتحضير للجلسة، وتعزيز الأداء الحكومي والتكامل في عمل جميع مؤسسات الدولة.

وتبدأ أيام العمل الرسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية كافة من يوم الأحد حتى يوم الخميس، وسيسبق الاجتماع الحكومي الأسبوعي يومان هما الأحد والاثنين بعكس ما كان سارياً قبل التغيير.

ويترقب السعوديون باهتمام بالغ جلسات الحكومة الأسبوعية التي يرأسها العاهل السعودي شخصياً أو نائبه، إذ تمس كثير من القرارات التي تصدر عن الاجتماعات التي يحضرها الوزراء حياة أبناء أكبر بلد خليجي بشكل مباشر.

وسيترقب السعوديون ظهر كل ثلاثاء، الاجتماع الدوري لحكومتهم والقرارات الصادرة عن الاجتماع، وهو ما بدا واضحاً من الآن من خلال تدوينات كثير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات بشأن الموعد الجديد.