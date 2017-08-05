سعودي يكشف عن قاتلته قبل لفظ أنفاسه الأخيرة

لم تحل طعنات عدة، تلقاه مواطن سعودي خمسيني في رقبته، دون الكشف عن قاتله، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، داخل قسم العناية المركزة بمستشفى محايل عسير العام، جنوب غرب المملكة.

وقالت مصادر أمنية إن قسم الطوارئ في مستشفى محايل عسير استقبل، فجر اليوم السبت، مواطنا، يبلغ من العمر 56 عاماً، وقد تعرض لطعنات عميقة أدت إلى جروح قطعية في رقبته، أدخل على إثرها قسم العناية المركزة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وأشارت إلى أن الضحية، الذي يسكن حي الضرس شرق محافظة محايل، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، اتهم زوجته بطعنه، قائلا إنها الفاعلة وفقا لموقع سبق.

وأوضحت المصادر أن المقتول كان يعمل رئيساً سابقاً لقسم تعليم الكبار بمحافظة محايل عسير.

ولفتت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تبلغت بالحادث، وشرعت بالتحقيق في القضية، وجرى إشعار النيابة العامة بالواقعة.