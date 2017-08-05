العراق يحقق في تهديدات تلقاها مقتدى الصدر بسبب زيارته السعودية

تحقق وزارة الداخلية العراقية بشأن تهديدات موثقة تلقاها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بعد أيام من زيارته للسعودية.

وشنت وسائل إعلام عراقية ولبنانية وإيرانية حملات شرسة ضد الصدر بعد زيارته للسعودية، معتبرة ذلك خروجًا عن الخط العام للتشيع و”ولاية الفقيه”.

وبث زعيم مليشيا جيش المختار الشيعية المتطرفة، واثق البطاط مقطعًا مرئيًا هدد فيه الصدر، وانتقد خطوته الأخيرة، معتبرًا ذلك تنازلا وتنكرًا لواقع الشيعة، وهو ما جعل أحد أتباع الصدر يرد بقوة على البطاط ويهدده بالقتل إن تعرض للصدر.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي حاكم الزاملي المنتمي لكتلة الصدر إن السلطات المختصة تجري تحقيقاتها بشأن التهديدات الأخيرة ضد الصدر، رافضًا الإفصاح عن مجريات التحقيق لعدم اكتمالها، فيما أكد أن النتائج ستعلن حال انتهاء التحقيقات.

وأضاف الزاملي في تصريح متلفز بأن تلك التهديدات جاءت مؤخرًا بعد عودته من السعودية، وهي على ما يبدو رفض من بعض الأوساط السياسية والتشكيلات لتلك الزيارة، وسنأخذ تلك التهديدات على محمل الجد.

وألمح الصدر أمس الجمعة في كلمته بساحة التحرير وسط بغداد إلى تلقيه تهديدات بسبب زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، وقال إن “هناك نقاطاً أخرى كتبتها في سالف الأيام، وهناك ما سنذكره في أيام أخر إذا كتبت لي الحياة وإذا لم تكتب ولا سيما بعد أن انزعج الكثيرون من خطواتنا الأخيرة فأسألكم الدعاء”.