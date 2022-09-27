بعد تولي محمد بن سلمان رئاسته.. ما هي صلاحيات مجلس الوزراء السعودي؟

أصبح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، رئيسًا لمجلس الوزراء بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بذلك، مستثنيًا القوانين والأحكام التي تنص على أن يكون الملك هو رئيس مجلس الوزراء.

وجلب المنصب الجديد للأمير محمد بن سلمان صلاحيات واسعة، تندرج ضمن صلاحيات مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة على شؤون التنفيذ والإدارة، حيث تتكون السلطات في الدولة من: السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية.

ويرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية، والخارجية، والمالية، والاقتصادية، والتعليمية، والدفاعية، وجميع الشؤون العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية، وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

ومدة مجلس الوزراء في السعودية لا تزيد على 4 سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

وللمجلس، باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة، الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية مراقبة تنفيذ الأنظمة، واللوائح، والقرارات، وإحداث وترتيب المصالح العامة، ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.

كما أن للمجلس إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة، وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها، وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها، وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك، والبت في النتيجة، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

ورئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء.

ووفق الأمر الملكي الصادر، فإن الملك سلمان سيكون رئيس جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.