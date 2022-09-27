السعودية: إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد.. والأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الإثنين، أوامر ملكية اقتضى بموجبها تكليف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برئاسة مجلس الوزراء، بينما تم تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، جاء قرار تكليف محمد بن سلمان برئاسة مجلس الوزراء ”استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء“.

كما أصدر العاهل السعودي، أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي: 1ـ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء. 2ـ الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة. 3ـ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة. 4ـ الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة. 5ـ الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للرياضة. 6ـ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للداخلية. 7ـ الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للحرس الوطني. 8 ـ الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للدفاع. 9ـ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية. 10ـ الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة. 11ـ الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة. 12 ـ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 13ـ وليد بن محمد الصمعاني وزيرا للعدل. 14ـ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة. 15ـ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة. 16ـ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة. 17ـ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للحج والعمرة. 18ـ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى. 19ـ ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للتجارة ووزيرا مكلفا للإعلام. 20ـ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة. 21ـ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرا للبيئة والمياه والزراعة. 22ـ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة. 23ـ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية. 24ـ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان. 25ـ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيرا للمالية. 26- عبدالله بن عامر السواحة وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات. 27- أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرا للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 28- حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة. 29- بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية. 30- صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرا للنقل والخدمات اللوجستية. 31- أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة. 32- خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرا للاستثمار. 33- فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

ووفق نص أمر الملك سلمان، ”تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا“.

ولاحقًا، قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزيري الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والتعليم يوسف بن عبد الله البنيان، أديا القسم أمام العاهل السعودي وولي العهد.

وينص القسم بحسب ”واس“: ”أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص“.