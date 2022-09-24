المستشار الألماني يستهل جولته الخليجية بزيارة السعودية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بدأ المستشار الألماني، أولاف شولتس، زيارة إلى السعودية، السبت، في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر؛ لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الأوروبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

واستقبل أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل المسؤول الألماني في مطار جدة، بحسب الإعلام الرسمي.

ومن المقرر أن يجتمع شولتس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن يلتقي مجموعة من النساء السعوديات، بحسب برنامج الزيارة الذي وزعته برلين.

ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في #جدةpic.twitter.com/MtDhkxDKf2 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 24, 2022

ويرافق شولتس وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة، بينها الطاقة.

وقال مصدر مقرّب من شولتس قبيل وصوله إلى السعودية: ”إنها الزيارة الأولى (للمستشار الألماني) للمنطقة في إطار المرحلة المتغيرة“ التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يسابق شولتس الوقت لإيجاد مورّدين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريبًا.

وقد تفضي الجولة في الدول الخليجية التي تلعب دورًا ”إقليميًا رئيسيًا“ إلى توقيع عقود، خصوصًا مع الإمارات للحصول على الغاز الطبيعي المسال.

وقال أحد مستشاري شولتس: ”سنضع اللمسات الأخيرة على طروحات طموحة“، بدون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت المصادر الحكومية، إن برلين ترغب في توسيع التعاون في تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة، والذي يمكن أن تستورده ألمانيا بكميات كبيرة من دول الخليج.