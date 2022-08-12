مطارد منذ 7 أعوام.. من هو عبدالله بن زايد البكري الشهري؟

كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم الجمعة، تفاصيل عملية تفجير مطلوب أمني لنفسه أثناء عملية القبض عليه في حي السامر بمحافظة جدة، مؤكدة أن ”الشهري“ كان ضمن قائمة من 9 مطلوبين للأجهزة الأمنية.

وعبدالله بن زايد البكري الشهري من مواليد 1989، وقد فجر نفسه بحزام ناسف تفاديا ـ فيما يبدواـ لاعتقاله من قبل عناصر الشرطة، وهو من المشاركين في تخطيط وتنفيذ التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد قوات الطواري بعسير عام 2016.

و ”الشهري“ (33 عاما) مطلوب من ذلك الوقت للأمن السعودي ضمن خلية إرهابية سابقة مكونة من 9 عناصر من ضمنهم شقيقه الأكبر ماجد (36 عاما).

ونشر الأمن السعودي حينها معلومات تفيد بأن ”عبدالله الشهري“ مطلوب ضمن مجموعة متورطة في ”العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، والذي نتج عنه استشهاد 11 من رجال الأمن، و4 من العاملين بالموقع من الجنسية البنجلاديشية“، فضلا عن إصابة 33 شخصاً آخرين.

وفق وسائل إعلام سعودية، فإن ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري، شقيق ”عبدالله“ الذي فجر نفسه في جدة، مطلوب هو الآخر ضمن القائمة المعلنة من قبل الداخلية السعودية في عام 2016، والمتهمة بارتباطها بالخلايا المخططة والمنفذة للتفجير الانتحاري الذي طال مسجد قوات الطوارئ بعسير(جنوب السعودية).

وتقول مصادر محلية، إن ماجد الشهري، وهو طيار مدني، سبق أن تم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن السعودية، حيث قضى حكما بالسجن عقب إدانته من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.