الغارديان تقارن بين استقبال بايدن وترامب في السعودية

علقت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية على مشهد استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مقارنة إياه باستقبال سلفه ترامب قبل سنوات.

وقالت الصحيفة إنه ”بعد 3 سنوات من تعهد جو بايدن بجعل المملكة العربية السعودية دولة منبوذة.. التقى الرئيس الأمريكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في محاولة لإدارته لإعادة العلاقات من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية“.

وتابعت: ”في حين تم الترحيب شخصيًا بدونالد ترامب في المملكة الخليجية المحافظة في أول زيارة رئاسية له من قبل الملك سلمان، استقبل أمير مكة، والسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، بايدن على مدرج المطار، مساء الجمعة، في مراسم هادئة قبل أن يتوجه إلى قصر السلام؛ حيث أجرى محادثات مع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، قبل أن يعقدا اجتماع عمل.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل، في مايو 2017، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، في حين كان أمير مكة خالد الفيصل في استقبال بايدن في مطار الملك عبد العزيز بجدة.

ولاحقًا التقى الرئيس الأمريكي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بقصر السلام في جدة، حيث عقدا جلسة مباحثات قصيرة، قبل أن يرأس وفد بلاده في اجتماع موسع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي تبعه اجتماع ثنائي بين بايدن وولي العهد.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل الإعلام السعودي الأمير محمد يتوسط عددًا كبيرًا من المسؤولين السعوديين، بينهم وزيرا الخارجية، والداخلية، وسفيرة المملكة في واشنطن، مقابل الرئيس الأمريكي وسط الوفد المرافق له خلال زيارته للمملكة وعلى رأسه وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي.