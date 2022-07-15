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الملك سلمان يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن (فيديو)
تاريخ النشر: 15 يوليو 2022 16:39 GMT
تاريخ التحديث: 15 يوليو 2022 17:45 GMT

الملك سلمان يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن (فيديو)

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بمدينة جدة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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المصدر: فريق التحرير

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بمدينة جدة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى قصر السلام، بعد دقائق من الاستقبال الذي تقدمه الأمير خالد الفيصل في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

 

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية قادمًا من تل أبيب في أول زيارة للمملكة منذ توليه الرئاسة.

وكان بايدن قد غادر إسرائيل في وقت سابق على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في رحلة جوية، هي الأولى بين الدولة العبرية والمملكة الخليجية.

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