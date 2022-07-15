الملك سلمان يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن (فيديو)

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بمدينة جدة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
جانب من لقاء العاهل السعودي #الملك_سلمان والرئيس الأمريكي جو #بايدن في قصر السلام#إرم_نيوز #السعودية #بايدن_في_السعودية #القمة_السعودية_الأمريكية #Biden pic.twitter.com/m8ZuypniZY
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 15, 2022
وكان الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى قصر السلام، بعد دقائق من الاستقبال الذي تقدمه الأمير خالد الفيصل في مطار الملك عبد العزيز الدولي.
ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية قادمًا من تل أبيب في أول زيارة للمملكة منذ توليه الرئاسة.
وكان بايدن قد غادر إسرائيل في وقت سابق على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في رحلة جوية، هي الأولى بين الدولة العبرية والمملكة الخليجية.