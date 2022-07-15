أمير مكة خالد الفيصل يستقبل بايدن في جدة (فيديو)

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وكان ضمن مستقبلي الرئيس الأمريكي الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان آل سعود سفيرة المملكة لدى واشنطن.

وحسم استقبال الأمير خالد الفيصل لبايدن التكهنات السابقة والتساؤلات بشأن ما إذا كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أو الأمير محمد بن سلمان هما من سيكون في استقبال الضيف الأمريكي.

وكانت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت في وقت سابق إن ”نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز هو من سيتولى مهمة الاستقبال“.

ولا تعتبر زيارة بايدن هذه ”زيارة دولة“ كما ورد في تقرير لشبكة سي أن أن الأمريكية، كما يعتبر توجه بايدن لجدة بدل العاصمة (الرياض) أمرًا نادر الحدوث، مقارنة بأسلافه من الرؤساء الأمريكيين.

ووصل الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة إلى السعودية قادما من تل أبيب، في أول زيارة للمملكة منذ توليه الرئاسة.

وكان بايدن قد غادر إسرائيل في وقت سابق على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في رحلة جوية، هي الأولى بين الدولة العبرية والمملكة الخليجية.