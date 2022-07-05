هل المعاش الإضافي يشمل الضمان الاجتماعي المطور للسعوديين؟

يترقب مستفيدو الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية موعد إيداع مبلغ المعاش أو الراتب الإضافي المقرر بموجب أمر ملكي أقر تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية.

ويتضمن الدعم المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي مبلغ 2 مليار ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة للمستحقين.

وتساءل عدد من السعودية عما إذا كان المعاش الإضافي يشمل نظام الضمان الاجتماعي المطور أم أنه للنظام القديم.

وأكد عدد من المعلقين أنه يشمل بالفعل الضمان الاجتماعي المطور لكن الإيداع لهذه الفئة تحديدا يتأخر قليلا عن فئة النظام القديم.

ووفقا لصحفيين سعوديين بارزين كبندر السليس نائب رئيس تحرير صحيفة الأيام وعبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة سبق الالكترونية فإن عملية إيداع المعاش الإضافي في الحسابات البنكية لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي، بدأت بالفعل وبالتالي ستكون مسألة وقت حتى يصل المعاش الإضافي لكل المسنحقين.

وهذا الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي هو لمرة واحدة أما دعم حساب المواطن فمستمر إلى نهاية السنة المالية.