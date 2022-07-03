سكرتير محمد بن سلمان.. من هو بندر بن عبيد بن حمود الرشيد؟

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين بترقية الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، إلى مرتبة وزير، وهو الذي يشغل منصب سكرتير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ سنوات.



وتضمن الأمر الملكي الجديد: ”#أمر_ملكي: يعين معالي الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لسمو ولي العهد بمرتبة وزير، بالإضافة إلى مهامه الأخرى”.

وكان بندر بن عبيد بن حمود الرشيد عين سكرتيرًا لولي العهد بأمر ملكي في العام 2018.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية واس سيرته الذاتية قبل التعيين:

الاسم: بندر بن عبيد بن حمود الرشيد.

تاريخ الميلاد 1395هـ / 1975م.

المؤهلات العلمية:

– بكالوريوس في القانون ( قسم الأنظمة ) كلية العلوم الإدارية ( جامعة الملك سعود ) عام ( 1419 / 1998م ).

– ماجستير في القانون من جامعة كيس وسترن ريزرف ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية ( 1423 / 2002 ).

– دكتوراه في القانون من جامعة بتسبرج ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان (خطة لإصلاح حوكمة الشركات في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية) تحت إشراف البروفيسور دوقلاس برناسون.

الخبرات الوظيفية:

– مستشار قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من 2003 إلى 2015 .

أبرز المهام :

1- دراسة العديد من الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرفا فيها، والتقارير السنوية والحسابات الختامية، والاستراتيجيات، وإعداد المذكرات القانونية في شأن المسائل التي تحال إلى هيئة الخبراء من المقام السامي وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر ، وصياغة العديد من مشروعات قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية.

2 – عضوية عدد من اللجان المتخصصة في هيئة الخبراء، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والإدارية 1425هـ ، لجنة الشؤون الدولية والاتفاقيات 1426 / 1427هـ، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية ( 1428هـ ).

3 – أمين سر اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لإعداد مشروع لائحة الانتخابات البلدية.

4 – رئيس اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء من الجهات المعنية لإعداد مشروع إجراءات لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز، ومشروع نظام الغرف التجارية والصناعية، مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، مشروع تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام الشركات.

5 – إعداد مشروع نظام محاكمة الوزراء (مشروع النظام الجزائي لشاغلي المراتب العليا) ، وإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، تحت إشراف معالي رئيس هيئة الخبراء.

6 – تمثيل هيئة الخبراء في اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية المشكلة لدراسة التداخل في الاختصاصات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، في ظل نظام القضاء الجديد.

– مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

أبرز المهام :

1 – الإشراف الإداري على أعمال أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

2 – أمين اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

3 – أمين لجنة متابعة القرارات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

4 – أمين اللجنة الإعلامية العليا.

5 – سكرتير لجنة طرح أرامكو وأمين لجنتها التحضيرية.

6 – أمين اللجنة العليا لمشروع الطاقة، وعضو لجنتها التحضيرية.

الخبرات والمشاركات المهنية الأخرى:

1 – مستشار متعاون – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ( 1426 / 1427هـ ) .

2 – مستشار غير متفرغ – وزارة التجارة والصناعة ( 1429 – 1431هـ ).

3 – عضو سابق في الفريق الفني المختص بقطاع المنازعات التجارية في وزارة التجارة والصناعة.

4 – عضو اللجنة الإشرافية على مركز الدراسات القانونية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

5 – الاشتراك مع فريق العمل الذي أعد دراسة (الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية) لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة ( 2009م )، وتقديم العرض الخاص بالدراسة في الجلسة المخصصة لذلك في المنتدى.

6 – عضو احتياطي سابق بلجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية.