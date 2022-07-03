من هو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز آل مقرن؟

صدر أمر ملكي اليوم الأحد بإعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فقد أفاد الأمر الملكي بإعفاء الأمير عبدالرحمن آل مقرن من منصبه وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وتشير السيرة الذاتية للأمير عبدالرحمن بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن إلى أنه من مواليد العاصمة الرياض عام 1961، وهو حاصل على ماجستير في القانون المقارن من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على ماجستير في القانون العام من جامعة إنديانا الأمريكية، وبكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود.

شغل الأمير آل مقرن منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ أبريل من العام 2017 حتى تم إعفاؤه اليوم الأحد وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي.

كما شغل منصب مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 2008 حتى 2015، وقبلها مستشار قانوني في الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1988 حتى 2008.

ووالد الأمير عبد الرحمن هو عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وكيل الحرس الوطني سابقا والمشارك في تأسيسه بجانب الأمير عبد الله بن فيصل الفرحان آل سعود.