وسام السويلمي تسخر من تصريحات عمها أبو ناير (فيديو)

ردت الفتاة السعودية اللاجئة في ألمانيا وسام السويلمي، على تصريحات عمها عبدالله أبو ناير، التي نفى فيها ما صرحت به الفتاة بشأن تلقيها ”تهديدًا بالقتل“ من قِبل أحد أفراد عائلتها.



وكان أبو ناير أكد في تصريحات له أن ”العائلة ليس لديها أي نوايا سيئة“ تجاه وسام.

واعتبر أن إثارة مشكلة وسام السويلمي ”جاءت في وقت غير مناسب“، معلقًا على لقاء فايز المالكي معها بالقول ”وقت ظهور المشكلة غير مناسب مطلقًا، فهي تهاجم المسلمين، ويوم الجمعة، والهدف هؤلاء (الفتيات اللاجئات)“.

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ونشرت وسام السويلمي مقطع فيديو على حسابها في ”سناب شات“ تتحدث فيه بسخرية عن عمها قائلة ”يا جماعة.. توني شفت مداخلة عبدالله.. ممكن موعد نأخد منك ترمين ومتى يعجب حضرت جنابك ننشر الموضوع“.

وأضافت وسام ”أعطيني الوقت المناسب اللي يعجب مزاجك، وأرسلنا الموافقة لأن أهم شي الموافقة يعني لازم نشاورك بكل شيء حضرت جنابك“.

وتابعت ”أبغي تجيني هنا انت واخوانك أبي أعطيكم كورسات تأهيلية للمخ.. أنت تفكر بأذنك ما تفكر برأسك“.

وكانت قصة وسام السويلمي أثارت تعاطفًا واسعًا من قبل مواطنيها في السعودية بعد كشفها عن ”تعرضها للتعنيف والإساءة والتحرش“ من قِبل والدها وأفراد عائلتها طوال حياتها؛ ما دفعها أخيرًا للهرب واللجوء في ألمانيا.

وبعد إقناعها من قبل الفنان فايز المالكي بالتوجه للسفارة السعودية والعودة إلى المملكة، قالت إنها تلقت تهديدًا من قِبل أفراد من عائلتها بالقتل في حال عودتها، موثقة في الوقت ذاته تقديم السفارة لها شقة فخمة للإقامة فيها.

ونفى ابو ناير، ما قالته وسام عن تلقيها تهديدًا من أحد أفراد عائلتها بالقتل على غرار الطالبة المصرية نيرة أشرف، في حال عادت إلى المملكة.

واستنكر ما كشفته وسام من تفاصيل عن حياتها، متهمًا إياها بطريقة غير مباشرة بـ“الإساءة لقيم المسلمين“، على حد تعبيره.