بايدن: سألتقي العاهل السعودي وولي عهده ولن "نضغط" لزيادة إنتاج النفط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، الشهر المقبل، وإن الغرض من زيارته ”ليس الضغط عليهما لزيادة إنتاج النفط“.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي في إسبانيا، عما إذا كان سيطلب من القادة السعوديين زيادة إنتاج النفط، قال بايدن ”لا“.

واعتبر أنه يتعين على جميع دول الخليج العربية زيادة إنتاج النفط بشكل عام، وليست السعودية على وجه الخصوص.

وقال إنه يأمل في أن ”تستنتج الدول أن ذلك من مصلحتها“.

وتأتي زيارة بايدن للمنطقة، في ظل ضغوط متزايدة من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لصياغة خطة قابلة للتطبيق من أجل تقييد إيران إثر تلاشي الآمال بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وفق تقرير لشبكة ”سي أن أن“ الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مصادر أمريكية مطلعة قولها إن ”نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أبلغ خلال زيارة لواشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري كبار مسؤولي الأمن القومي في واشنطن بأنه سعيد بعودة العلاقات الأمريكية السعودية لمسارها الصحيح“.

وأعرب عن مخاوفه من أن ”الولايات المتحدة لم تضع حتى الآن استراتيجية شاملة للتعامل مع الطموحات النووية الإيرانية وترسانة الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات الإقليمية المتشددة“، بحسب الشبكة.

وقال مسؤولون إقليميون إن ”الإدارة لم تخبر حلفاءها، بمن فيهم السعودية، بما ستكون عليه ”الخطة ب“ المحتملة إذا فشلت المحادثات النووية“.

ونقلت الشبكة عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله: ”الوضع مع إيران يزداد سخونة“، في إشارة إلى قرار طهران الأخير بتفكيك بعض كاميرات المراقبة النووية وسلسلة من العمليات الإسرائيلية السرية والهجومية داخل إيران.

وأضاف المسؤول: ”هذا جزء كبير من سبب حاجتنا للقيام بهذه الزيارة للشرق الأوسط.. يريد حلفاؤنا أن يعرفوا أننا جادون في التعامل مع هذا الأمر“.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: ”ملتزمون بالتشاور عن كثب مع شركائنا الإقليميين في ما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة بشأن إيران.. وعموما، نحن ندعم الحوار بين دول المنطقة حول قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين“.