محمد بن سلمان يكسر بروتوكول "مرحبا عسكر"

كسر الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء بروتوكولا تركيا معمولا به منذ أمد بعيد، حيث جرت العادة على تحية الضيف الزائر للجنود الأتراك في القصر الرئاسي بالعبارة الشهيرة ”مرحبا عسكر“.

لكن محمد بن سلمان اختار تحيتهم عند وصوله إلى القصر الرئاسي بإلقاء السلام عليهم بقوله ”السلام عليكم“.

وجرت العادة أنه وفي أثناء مراسم الاستقبال، يقوم الرئيس التركي في طريقه لاستقبال الضيف، بالوقوف أمام الفرقة العسكرية الموجودة في ساحة الاستقبال، ويلقي التحية على الفرقة بالقول ”مرحباً عسكر“، لترد الفرقة بكلمة ”شكراً“.

وبعد استقبال الضيف، والعودة إلى مبنى المجمع الرئاسي، يتوقف الرئيس التركي وضيفه، أمام الفرقة، ليلقي الضيف التحية نفسها على الفرقة العسكرية ”مرحباً عسكر“، ويتم الرد عليه من قبل جنود الفرقة بكلمة ”شكراً“.

ويُعتقد أن التحية التركية ”مرحبا عسكر“ ترتبط بمؤسس تركيا، مصطفى كمال أتاتورك، وقد ألقاها على عدد من الجنود عام 1919، ليردوا عليه بكلمة شكراً بشكل جماعي، قبل أن تصبح عرفاً متبعاً.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية وكان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا بعد أقل من شهرين على زيارة أردوغان للسعودية والتي كانت في 28 أبريل الماضي، وهي أول زيارة قام بها الرئيس التركي إلى السعودية منذ سنوات.

ويلتقي بن سلمان على هامش الزيارة، التي تأتي في ختام جولة إقليمية، ضمت القاهرة، وعمّان، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.