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وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود
تاريخ النشر: 21 يونيو 2022 16:27 GMT
تاريخ التحديث: 21 يونيو 2022 17:00 GMT

وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الثلاثاء، وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الثلاثاء، وفاة والدة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، سيصلى عليها يوم غد الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

ونعى أمراء ومواطنون سعوديون، على منصات التواصل الاجتماعي، والدة الأمير نايف بن ماجد.

وكتب الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز عبر حسابه في تويتر: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله والدة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وغفر لها وأسكنها فسيح جناته“.

وكتب الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود لتعزيز تاريخ الملك سعود: ”نتقدم للعزاء للأمير نايف بن ماجد بن سعود، والأميرة بسمة بنت ماجد بن سعود، بوفاة والدتهما، ولأسرة الأمير ماجد بن سعود رحمه الله“.

والأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبد العزيز، هو رئيس الجهاز العسكري في وزارة الحرس الوطني.

وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق ركن، وفقا لما نقلت حينها وكالة ”واس“.

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