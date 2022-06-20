محمد بن سلمان يصل القاهرة أولى محطات جولته الإقليمية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل قليل إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وهذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها الأمير محمد بن سلمان جمهورية مصر منذ توليه ولاية العهد في السعودية، كما تعد هذه الزيارة المحطة الأولى لبن سلمان ضمن جولة إقليمية ستقوده لزيارة كل من الأردن وتركيا.

وقال بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إنه ”من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت وكالة الأبناء السعودية ”واس“، عن بيان للديوان الملكي، أنه ”بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصهم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر الأخير لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا)“.

وأكد البيان، أن الأمير محمد بن سلمان ”سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك“.