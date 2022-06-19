من هو الأمير المتوفى تركي بن فيصل بن تركي؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وأشار الديوان الملكي إلى الراحل بصاحب السمو الأمير، أي أن الراحل لا ينتمي لفرع الملك عبدالعزيز وإنما لفرع آخر من فروع عائلة آل سعود.



ولا تتوفر معلومات عن الراحل الذي لم يكن من الشخصيات العامة المشهورة، لكن تغريدات التعازي من زملائه في العمل تكشف أنه خمسيني على الأرجح، عمل لسنوات طويلة في هيئة الطيران المدني.

وكتب سمير بن هاشم: ”رحم الله الأمير تركي بن فيصل كان صديقًا وعزيزًا قبل أن يكون زميلًا لنا في الطيران المدني. سنفتقد ابتسامته وحيويته وشخصيته الرائعة. الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وأسرته على فراقه“.

وعلق آخر: ”المصاب جلل والفقد عظيم .. ولا نقول إلا كما يرضي ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ونشهد له جميعا بأنه صاحب الوجه البشوش والقلب الطيب والخلق العظيم والأدب الجم، رحمك الله يا أبو سعود وغفر لك عظم الله أجرنا وأجركم يا أبو محمد“.

وغرد آخر: ”رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، فعلا كان رجلًا خلوقًا وواسع العلم والاطلاع، سبق وأن رافقته في رحلة عمل وكان متحدثا لبقا ومناقشا عظيما، خالص العزاء لعائلته الكريمة ولك شخصيا أخي عبدالله وكل الزملاء الكرام“.

وعلق عبدالله العباسي بصورة له مع الراحل قائلا: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير/ تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود. عملت معه ما يقارب 24 سنة، كان نعم الأخ والزميل والصديق. نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون“.