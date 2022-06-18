أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه اليوم السبت الموافق 19 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.#واس pic.twitter.com/dHroKp3Z9U — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 18, 2022

وكان حساب على ”تويتر“ يعنى بأخبار العائلة المالكة في المملكة قد أورد نبأ وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي، في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، إذ جاء في تغريدته: ”رحمك الله وغفر لك، صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، حفيد الملك فيصل، والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل الفيصل. رحمهم الله جميعاً وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته“.

ونعى سعوديون الأمير الراحل، وأثنى عبدالعزيز الدريويش على الأمير سعود: ”الله يغفر له ويرحمه، كان من اطيب الناس وأكرمهم، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته“.

كما أشاد عبدالرحمن العبدالله بأخلاق الأمير سعود: ”اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واجعل مثواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لازمته سنة من السنين في المنطقة الشرقية، يشهد الله أنه كان ذا خلق ومتواضعا وكريما ومحبا للجميع. أسأل الله أن يعوضه شبابه في جنات النعيم“.

ونعته الإعلامية رنيم القبج: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان.. اللهم آمين“.

وكتب عضو مجلس الشورى النقيب حمود العشبي: ”انتقل إلى رحمة الله يوم الجمعة صاحب #السمو_الأمير #سعود_محمد_تركي_بن_عبدالعزي_بن_تركي_آل_سعود رحمه الله رحمة الأبرار ورحم والديَ وغفر لهم وعامة أموات المسلمين. عزاؤنا لأسرته خاصة وعامة #ال_سعود عظم الله أجرهم وأحسن الله عزاهم إنا لله وإنا إليه راجعون“.

ونعاه المستشار عبدالله فدعق: ”التعازي لسيدي خادم الحرمين الشريفين، ولسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل في ابن شقيقتهما الأميرة مشاعل الفيصل، الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله تعالى“.