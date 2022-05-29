من هو الفريق محمد عبدالله البسامي مدير الأمن العام الجديد في السعودية؟

عينت السعودية، اليوم الأحد، الضابط البارز في وزارة الداخلية، محمد بن عبدالله البسامي، مديراً للأمن العام، وهو الجهاز المسؤول عن الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الإرهاب وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن أحد الأوامر الملكية التي صدرت اليوم الأحد، تضمن ترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام.

والفريق البسامي ضابط معروف في المملكة، إذ يشغل منذ العام الماضي، منصب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في مديرية الأمن العام السعودي، وهو منصب بارز بالنظر لمكانة الحرم المكي الذي يزوره ملايين الحجاج والمعتمرين والمصلين على مدار العام.

درس الضابط البسامي في كلية الملك فهد الأمنية الحكومية، قبل أن يتخرج حاملاً شهادة بكالوريوس في العلوم الأمنية من هذه الكلية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي أنشأتها الرياض في بدايات توحيد البلاد لتعليم وتدريب وتخريج ضباط الامن.

وقد تدرج الفريق البسامي في المناصب العسكرية منذ تخرجه، حيث شغل عدة مناصب في ”الإدارة العامة للمرور“، بينها المدير العام لإدارة المرور بين 2017 و2021، وقائد وحدة أمن المواكب، ومدير شعبة الخطط المرورية.

كما شغل الفريق البسامي من قبل، منصب مدير إدارة مرور الرياض، ومساعداً لمدير إدارة أمن الحج والعمرة في مديرية الأمن العام، ومديراً للإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة في وزارة الداخلية.

وتعد مديرية الأمن العام في المملكة، إحدى أكبر مديريات وزارة الداخلية، وتنضوي تحتها إدارات المرور، وشرط المناطق الـ 13، وهما إدارتين كبيرتين وعلى تماس مباشر مع حياة الناس.

كما تتبع لمدير الأمن العام، إدارات الأدلة الجنائية، دوريات الأمن، التدريب، القوات الخاصة لأمن الطرق، القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، إدارة التوجيه الفكري والمعنوي، الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، إمداد وتموين، الخدمات الطبية، إدارة البحث والتحريات الجنائية.

ويعيش في السعودية، نحو 33 مليون نسمة، بينهم نحو 20 مليون سعودي، والباقي من الوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات، وغالبيتهم منخرطون في مهن مختلفة بسوق العمل، بجانب ملايين الزوار للمشاعر المقدسة في الحرمين الشريفين.