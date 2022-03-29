التحالف العربي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لإنجاح المشاورات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الثلاثاء، وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني.

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي أن الهدف من إيقاف العمليات العسكرية هو ”إنجاح المشاورات، وخلق بيئة إيجابية، خلال شهر رمضان، لصناعة السلام، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن“.

وأضاف أن وقف العمليات العسكرية في اليمن، يبدأ الساعة السادسة من صباح يوم غدٍ الأربعاء.

وتابع ”المالكي“ أن إيقاف العمليات العسكرية يأتي ”دعمًا للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، والتي تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل“.

وأوضح المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار، وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف المناسبة، وخلق البيئة الإيجابية، خلال شهر رمضان المبارك، لصنع السلام، وإنهاء الأزمة“.

كما أكد على ”ثبات موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي، وتدابيرها، وإجراءاتها العسكرية، كما أكد وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته، وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء“.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت الماضي، أنها علقت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية لثلاثة أيام، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي الذي تقوده الرياض تنفيذ ضربات جوية على مواقع للجماعة في الحديدة غربي اليمن.

وقال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في خطاب أذيع على التلفزيون، إن الجماعة أعلنت أيضًا تعليق العمليات الهجومية الميدانية في اليمن لثلاثة أيام، بما في ذلك في محافظة مأرب المنتجة للغاز.

وقال المشاط: ”نعلن بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام“.

وأضاف، ”نجدد استعدادنا التام للإفراج عن أسرى التحالف كافة، بمن فيهم شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأسرى الميليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرانا“.