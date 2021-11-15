الكشف عن قائمة جديدة تضم 27 اسماً حصلوا على الجنسية السعودية

تواصل وسائل الإعلام السعودية، الكشف عن أسماء جديدة وردت في قائمة الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية السعودية، ضمن توجه تتبعه عدد من دول المنطقة والعالم، ويستهدف أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية، قائمة تضم 27 شخصاً، مع معلومات عن التخصصات والخبرات التي يمتلكونها، وقد حصلوا جميعاً على الجنسية السعودية ضمن قائمة صدرت يوم الخميس الماضي ولم يتم الإعلان حتى الآن عن العدد الكامل للأسماء التي تضمنتها.

وقالت الصحيفة إن جهود الأشخاص الـ 27 الذين تم منحهم الجنسية السعودية، تنوعت بين اهتمامات في الفكر الديني والقطاع الطبي والوسط التعليمي والأكاديمي، طوال عقود من تاريخهم العلمي والعملي.

العلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي

– مصطفى تسيريتش: وهو عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، أحد كبار العلماء المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، تولى منصب رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك سابقاً.

– حسين الداودي: يعمل حالياً رئيساً للمجلس الاسكندنافي للعلاقات، عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، ومن المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، وهو مهتم ببناء جسور التواصل بين الديانات، ونشر الثقافة الإسلامية المعتدلة، ويتميز بحظوة علمية وفكرية وحضور مؤثر.

– محمد نمر السماك: الأمين العام للجنة الإسلامية – المسيحية للحوار، عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، ويُعد من طليعة المفكرين العرب في مجاله، وأحد كبار العلماء المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، وهو كاتب متميز وأكاديمي له طروحات سياسية وثقافية ذات صلة تتميز بالموضوعية والعمق، ومؤلفات في مجال الحوار بين الشرق والغرب.

– عبد الله صالح عبد الله: من الأكاديميين البارزين من العراق، برع علمياً في الكتابات التاريخية، خاصة تاريخ المملكة، والخليج عموماً.

– رضوان نايف السيد: باحث في دراسات الفكر الإسلامي، عضو المجلس الأعلى في رابطة العالم الإسلامي، أحد كبار العلماء المصادقين على وثيقة مكة المكرمة، حائز على جائزة الملك فيصل العالمية في حقل الدراسات الإسلامية، يحظى بحفاوة عالمية في عموم المؤتمرات ذات الصلة بالدراسات والفكر الإسلامي.

– محمد الحسيني: أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، أحد علماء المذهب الشيعي من ذوي الحضور الإعلامي المتميز في العالم الإسلامي وخارجه، خاصة في أوروبا، ودعم مشروع اعتدال الطروحات الوسطية، ونبذ الطائفية ومحاولات تسييس الطائفة الشيعية من داخلها لأغراض سياسية وأيديولوجية.

القطاع الطبي

– عماد محمد تليجة: استشاري أمراض معدية يحمل العديد من الشهادات الأكاديمية من جامعات غربية مرموقة، وله أكثر من 87 بحثاً علمياً، وسبق أن تم تصنيفه في الولايات المتحدة الأميركية ضمن الأولوية الأولى، الأجنبي ذو القدرة الاستثنائية في ”علوم القلب والأوعية الدموية“ عام 2012، وقد حصل على عدد من الجوائز المحلية في الطب والبحوث الطبية.

– فاروق عويضة: استشاري جراحة قلب عمل في السعودية، يحمل شهادات أكاديمية من جامعات مرموقة، وأجرى أكثر من خمسة آلاف عملية قلب مفتوح، إضافة لأكثر من 20 بحثاً علمياً، خلال فترة عمله بالمملكة.

– عماد الدين ناجح عزت كنعان: رئيس قسم الأمراض العصبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ويُعد أحد أشهر جراحي الأعصاب على مستوى العالم، رشحته الأكاديمية الكندية بصفته أفضل 16 جراحاً على مستوى العالم، ولديه 115 بحثاً منشوراً، و230 محاضرة علمية، وأسس برنامج تدريب في مجاله، ودرّب كثيراً من الأطباء السعوديين.

– خالد حموي: حاصل على البورد الأميركي في الباطنة والكلى، وعمل استشارياً لزراعة الكلى، ومديراً طبياً لبرنامج زراعة البنكرياس في مستشفى الملك فيصل التخصصي، كما عمل مديراً طبياً لبرنامج زراعة البنكرياس في مستشفى ”مايو كلينيك“ في الولايات المتحدة.

– محمد غياث جميل: استشاري عناية مركزة، أنشأ أول وحدة عناية مركزة تلفزيونية عن بعد للعناية بالمرضى عن بعد، للتقليل من عناء ومخاطر السفر للمرضى، وأنشأ أول مشروع للتهوية المنزلية للمرضى الذين يعانون من قصور تنفسي مزمن، كما أنشأ ونفذ أول دورة علمية لتجهيز الأطباء بشكل جيد للعناية بالمرضى المتوفين دماغياً، وذلك لزيادة عدد المستفيدين من زراعة الأعضاء.

– وليد خالد رشيد: استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية ونخاع العظام في مستشفى الملك فيصل التخصصي، حاصل على البورد الأسترالي، ولديه 32 بحثاً علمياً، عمل في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في نيوزيلاندا وأستراليا لقرابة 8 سنوات، أشرف على معالجة أمراض الدم المختلفة وإجراء زراعة الخلايا الجذعية للمرضى المصابين بمختلف أنواع أمراض الدم.

– مصطفى عبد الله صالح: طبيب، له 235 ورقة علمية في مجالات علمية عالمية متخصصة، ووصل عدد الاقتباسات لأعماله 7761، ولديه مساهمات بالارتقاء بصحة الطفولة، ومؤهلاته العلمية هي الدكتوراه في الطب من جامعة ”أوبسلا“ السويدية 1990، والدكتوراه من جامعة الخرطوم السودانية 1982.

القطاع التعليمي

– أنصر مراح: عضو هيئة تدريس، بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة المواد وتطبيقاتها وخلائط مزيجات المعادن، أشرف على مركز تعاون بحثي بين الجامعة وجامعة (MIT)، له أكثر من 90 بحثاً منشوراً، و50 بحثاً في مؤتمرات عالمية، وله 11 براءة اختراع مسجلة، و3 أخرى قيد التسجيل، وحاصل على عدة جوائز تميز.

– محمد عبد العزيز مصطفى حبيب: عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في ديناميكا الحرارة والموانع والاحتراق وتآكل أجهزة المصانع، ويشرف على مركز بحوث احتجاز الكربون، له أكثر من 200 بحث منشور، و50 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 24 براءة اختراع مسجلة، و20 براءة اختراع قيد التسجيل، وحصل على عدة جوائز تميز، ونفذ أكثر من 70 بحثاً تطبيقياً.

– بيكر يلباس: عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في علوم هندسة المواد وتطبيقاتها وخلائط المعادن والتصنيع وعلوم الحرارة والموانع والتصميم باستخدام الليزر وتوليد الطاقة، وله أكثر من 13 كتاباً مؤلفاً، وعدد كبير من فصول في كتب، وأكثر من 400 بحث منشور في مجلات محكمة، وله 26 براءة اختراع مسجلة، وحاصل على عدة جوائز تميز.

– محمد عبد الكريم عنتر: عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في تقنيات تحلية المياه، نفذ كثيراً من المشاريع البحثية التطبيقية المدعومة، له أكثر من 70 بحثاً منشوراً، و40 بحثاً في مؤتمرات عالمية، وله 8 براءات اختراع مسجلة، و8 براءات أخرى قيد التسجيل، وحاصل على عدة جوائز تميز.

– توفيق عبده صالح عوض: عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال الكيمياء، خصوصاً في المواد التصنيعية والمواد الثانوية والبوليميرية المركبة، والمحفزات والتحلل الضوئي، وله أكثر من 340 بحثاً منشوراً، و30 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وعدة براءات اختراع مسجلة، ووصل بجودة أبحاثه إلى تصنيفه من ضمن أكثر الباحثين في العالم استشهاداً في البحوث المنشورة في مجال الكيمياء.

– علي حسين مقيبيل: عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنية الاتصالات ونفاذ الإشارات وتحليلها والمواصفات والقياسات الهندسية لقنوات الاتصالات، وله أكثر من 40 بحثاً منشوراً، و70 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله عدد من براءات الاختراع المسجلة، وحصل على عدة جوائز.

– عز الدين زرقين: عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنية الاتصالات المشوشة ومرشحات ذاتية التعديل وتحليل الإشارات الرقمية والشبكات والذكاء الاصطناعي، وله أكثر من 80 بحثاً منشوراً، و130 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 18 براءة اختراع مسجلة، وحصل على عدة جوائز، ولديه عدد من المشاريع البحثية التطبيقية.

– سمير مكيد: عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال تقنيات التصنيع الحديثة وتصميم الأجهزة والمكائن الدقيقة والمواد الذكية والميكاترونيكس، وله أكثر من 70 بحثاً منشوراً، و100 بحث في المؤتمرات العالمية والمشاركة في تأليف الكتب، وله 20 براءة اختراع مسجلة أو تحت إجراءات التسجيل، وحاصل على عدة جوائز.

– أيمن حلمي الملح: عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة الحاسب الآلي، خاصة في تصميم وتصنيع واختبار الأنظمة الرقمية والدوائر الإلكترونية هائلة التكامل، له أكثر من 40 بحثاً منشوراً في المجلات المحكمة، وأكثر من 50 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 7 براءات اختراع مسجلة، وهو حاصل على عدة جوائز، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطبيقية في مجال التخصص.

– بسام العلي: عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في مجال الكيمياء، وبالأخص في مجال الكيمياء الصناعية والمحفزات المتجانسة وغير المتجانسة، وله أكثر من 90 بحثاً منشوراً، و15 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله 12 براءة اختراع مسجلة، وحاصل على عدة جوائز.

– الهادي محمد عقون: حاصل على الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة، ومهندس محترف مسجل في الولايات المتحدة، كما درب عدداً من طلاب الدرجة الجامعية والدراسات العليا في جامعات عدة في الولايات المتحدة الأميركية وخارجها.

– صلاح الدين محمود أحمد الكتاتني: عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة البترول، وبالأخص في آبار النفط والطرق المثلى في حفرها وزيادة إنتاجيتها وتنظيفها واستخدام الذكاء الصناعي في ذلك.

– محمد أحمد نصر الدين محمود: عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في هندسة البترول، وبالأخص في زيادة إنتاجية وكفاءة حقول النفط والغاز، له أكثر من 130 بحثاً منشوراً، و170 بحثاً في المؤتمرات العالمية، وله أكثر من 60 براءة اختراع مُسجلة أو معلنة، و25 أخرى قيد التسجيل، وحاصل على عدة جوائز.

– موسى قاري سيد: من مواليد المملكة، حصل على بكالوريوس طب نووي من جامعة ”انكارنيت ورد“، وماجستير كيمياء إشعاعية من جامعة (أيوا)، ودكتوراه في العلوم الإشعاعية من كلية طب (أوهايو بتوليدو)، ودكتوراه في إدارة التعليم العالي من جامعة ”بنسلفينيا“، ويعمل الآن بروفسوراً في العلوم الصحية في جامعة ”كاليفورينا“.

وتقول الرياض إنها فتحت باب تجنيس ”الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين“.