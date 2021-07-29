السعودية تتبرع بـ 3 ملايين دولار لدعم الاستراتيجية العالمية للتعليم

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تبرع بلاده بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن ولي العهد السعودي، وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في القمة العالمية للتعليم في المملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأكد الوزير ”أهمية تظافر الجهود في دعم المبادرات والبرامج الدولية التي من شأنها تعزيز اقتصاديات التعليم ودعم الأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا التي لا تزال آثارها تشكل تحديا كبيرا لكثير من أنظمة التعليم حول العالم“.

وأشاد الوزير نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمنظمة ”الشراكة العالمية من أجل التعليم“، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتقديم تعليم رفيع الجودة لجميع الأطفال من الفتيان والفتيات حول العالم، ومساعيها الحثيثة لتحسين الوصول إلى التعليم المنصف والشامل، وردم الفجوات التعليمية والرقمية، ومواجهة جميع أشكال عدم المساواة، وخصوصا في البلدان منخفضة الدخل.

وأكد أن ”السعودية كانت وما زالت تولي التعليم اهتماما بالغا على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، ولا أدل على ذلك من إدراج التعليم كملف رئيس على أجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020، وأن التعليم مكون رئيس من مكونات رؤية المملكة 2030“.

وأشار الوزير السعودي إلى أن ”المملكة تعد الداعم الأكبر للمؤسسات المالية الإقليمية مثل: البنك الإسلامي للتنمية، صندوق الأوبيك (أوفيد)، المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، والتي تقدم الدعم لكثير من دول العالم من خلال تمويل مشاريع ومبادرات في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها مجال التعليم.

وفي ختام كلمته، أعلن آل الشيخ نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم 2025، مجددا التأكيد على أن ”المملكة ستظل دائما على رأس الدول المساهمة في كل ما من شأنه تحقيق التنمية والازدهار والسلام لشعوب العالم بأسره“.