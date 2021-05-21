توقيف شخص حاول اقتحام منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن قامت بتوقيف شخص حاول اقتحام منبر المسجد الحرام، أثناء خطبة الجمعة اليوم.

ونقلت الإمارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قول شرطة منطقة مكة إنها ”قامت بتوقيف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة“.

وأضافت الإمارة على لسان الشرطة أن الجهات المعنية ”تقوم الآن باستكمال الإجراءات النظامية بحق الشخص الذي حاول اقتحام المنبر“ دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الواقعة.

#شرطة_منطقة_مكة:

إيقاف شخص حاول الصعود على منبر

الحرم المكي أثناء خطبة #الجمعة

..جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه pic.twitter.com/yuZHn8nL1h — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 21, 2021

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على نطاق واسع، عبر منصات التواصل الاجتماعي، شخصا يندفع في اتجاه منبر المسجد الحرام، حيث تصدى له عناصر من الأمن، بينما واصل الإمام خطبته.