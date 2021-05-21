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توقيف شخص حاول اقتحام منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة
تاريخ النشر: 21 مايو 2021 13:38 GMT
تاريخ التحديث: 21 مايو 2021 15:10 GMT

توقيف شخص حاول اقتحام منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن قامت بتوقيف شخص حاول اقتحام منبر المسجد الحرام، أثناء خطبة الجمعة اليوم.

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن قامت بتوقيف شخص حاول اقتحام منبر المسجد الحرام، أثناء خطبة الجمعة اليوم.

ونقلت الإمارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قول شرطة منطقة مكة إنها ”قامت بتوقيف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة“. 

وأضافت الإمارة على لسان الشرطة أن الجهات المعنية ”تقوم الآن باستكمال الإجراءات النظامية بحق الشخص الذي حاول اقتحام المنبر“ دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الواقعة.  

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على نطاق واسع، عبر منصات التواصل الاجتماعي، شخصا يندفع في اتجاه منبر المسجد الحرام، حيث تصدى له عناصر من الأمن، بينما واصل الإمام خطبته.

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