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اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب السعودية
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 20:14 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2021 20:45 GMT

اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب السعودية،

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المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، نقلًا عن التحالف إنه جرى ”اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط“.

وأوضح التحالف، أن ”المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا تعد جرائم حرب“، مؤكدًا أنه ”يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“.

 

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