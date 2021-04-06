اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

#عاجل #التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 6, 2021

وقالت الوكالة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، نقلًا عن التحالف إنه جرى ”اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط“.

#عاجل #التحالف: محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا وتعد جرائم حرب.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 6, 2021

وأوضح التحالف، أن ”المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا تعد جرائم حرب“، مؤكدًا أنه ”يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“.