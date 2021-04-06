أمير سعودي: عبدالرحمن السدحان كان يؤيد داعش

ردَّ الأمير السعودي البارز عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على الموقف الأمريكي المعلن من جانب وزارة الخارجية، بشأن قضية المتشدد عبدالرحمن السدحان، الذي حكمت عليه محكمة في المملكة بالسجن، والمنع من السفر بتهم الإرهاب.

وقال بن مساعد في تغريدة له عبر ”تويتر“ اليوم، معلقًا على الموقف الأمريكي:“تخيلوا لو أن أمريكا لم تقتل أسامة بن لادن في عهد أوباما، وتخيلوا لو أن أسامة بن لادن عاد للسعودية وحكمت عليه بالسجن .. تخيّلتم؟“ كنا سنسمع بالتأكيد تصريحًا من واشنطن القلقة من سجن الناشط أسامة بن لادن..! تبًا لواشنطن وقلقها..“.

تخيلوا لو أن أمريكا لم تقتل أسامة بن لادن في عهد أوباما وتخيلوا لو أن بن لادن عاد للسعودية وحكمت عليه بالسجن .. تخيلتم؟.. كنا سنسمع بالتأكيد تصريحًا من واشنطن القلقة من سجن الناشط أسامة بن لادن..! تبًا لواشنطن وقلقها.. — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) April 6, 2021

وأضاف بن مساعد:“عبدالرحمن السدحان الذي كان يكتب على تويتر تحت اسم (سماحتي) له تغريدات يؤيد فيها تنظيم داعش صراحةً، ويتبنى فكره، ويروج له.. السؤال للأمريكان القلقين: هل أنتم في حرب مع جماعة داعش وإرهابها أم أنتم على وفاق معها وتؤيدونها؟ إذا أطلقنا أمثال السدحان أصبحنا نؤيد داعش، وإذا حكمنا عليه أصبحنا ضد حقوق الإنسان!“.

pic.twitter.com/MRKZLlN0w7 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) April 6, 2021

وأورد الأمير السعودي أمثلة من تغريدات كان عبدالرحمن السدحان قد نشرها على ”تويتر“ عبر حساب باسم ”سماحتي“ هاجم من خلاله المملكة.

وختم بن مساعد قائلًا:“الإرهابي ناشط عند واشنطن إلّا في حالة واحدة.. إذا قتلته واشنطن..! أعبر عن قلقي الشديد من تأخر أمريكا في إغلاق معتقل جوانتنامو -أنشئ العام 2001- الذي يسجن فيه المعتقلون دون محاكمة، وتساء معاملتهم“.

الإرهابي ناشط عند واشنطن إلّا في حالة واحدة..

إن قتلته واشنطن..! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) April 6, 2021

https://t.co/nkE3dXmdvL

أعبر عن قلقي الشديد من تأخر أمريكا في اغلاق معتقل جوانتنامو -أنشئ عام 2001-الذي يسجن فيه المعتقلون بدون محاكمة ويساء معاملتهم — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) April 6, 2021

وكانت محكمة الإرهاب السعودية قد أصدرت حكمًا على عبدالرحمن السدحان بالسجن 20 عامًا إضافة إلى منعه من السفر.