وفاة الأمير السعودي بدر بن فهد بن سعود الكبير.. فمن هو؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية ”واس“.

وقال الديوان في بيان:“انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود“.

وأضاف، أن تشييع الأمير الراحل سيكون بالصلاة عليه، يوم غدٍ الأربعاء، في مدينة الرياض.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة الأمير الراحل، حيث غرد الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود، عبر ”تويتر“، قائلًا:“بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخوي وحبيبي #بدر_بن_فهد_بن_سعود_الكبير، إنا لله وإنا اليه راجعون“.

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله

أنتقل إلى رحمة الله بإذن الله

اخوي و حبيبي #بدر_بن_فهد_بن_سعود_الكبير

إنا لله و إنا اليه راجعون — عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود 🇸🇦 (@afalsaud) March 23, 2021

وسرعان ما انهالت التعازي على الأمير عبدالعزيز من أمراء ينتمون للأسرة الحاكمة، ومن نخب ثقافية، ودينية سعودية، بجانب مدونين من مختلف مناطق المملكة.

عظم الله أجركم وأجرنا أخوي العزيز والحبيب أبو سعود وأسأل الله الرحمة المغفرة لأخي الكبير سموالأمير #بدر_بن_فهد_بن_سعود_الكبير وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/fCFUj7nLZa — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) March 23, 2021

رحم الله الاخ الامير

#بدر_بن_فهد_بن_سعود_الكبير واسكنه فسيح جنانه وخاص العزاء لأسرته الكريمه وأخوانه وأبنائه

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ pic.twitter.com/P8B8R6ZXp1 — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) March 23, 2021

اللهم اغفر لعبدك #بدر_بن_فهد_بن_سعود_الكبير ونقه من الذنوب والخطايا وجازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وابدله دار خير من داره.

إنا لله وإنا إليه راجعون — سعود بن نواف آل سعود (@SaudNS) March 23, 2021

وينتمي الأمير الراحل بدر بن فهد بن سعود الكبير بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، إلى فرع الأمير سعود الكبير، أحد فروع العائلة الحاكمة التي ينتمي لها آلاف الأمراء، والذي عاش بين عامي 1883-1959.

ويلتقي الأمير الراحل مع الملك سلمان بن عبدالعزيز عند الأمير فيصل بن تركي آل سعود، جد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

كما أن الأمير الراحل بدر، حفيد ثاني ملوك السعودية، سعود بن عبدالعزيز آل سعود، من ابنته الأميرة نوف.

وشأن غالبية أمراء الأسرة الحاكمة للبلاد، لم يتقلد الأمير الراحل بدر أي منصب رسمي، وظل بعيدًا عن الحياة العامة.