تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، أنه دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي: ”إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية“.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.