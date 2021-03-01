الخارجية الأمريكية: ندرس اتخاذ خطوات إضافية لمساءلة الحوثيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، وإن سلوك قادة الجماعة يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.

وقال برايس إن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية إيجاد تسوية تفاوضية للصراع في اليمن تكتسب قوة دفع بفضل تعاون المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: إن السعودية والحكومة اليمنية ”ملتزمتان وحريصتان“ على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن، ودعا جماعة الحوثي للاقتداء بهذا الالتزام.

وفي كلمة له بعد زيارة مبعوثه إلى اليمن تيم ليندركينج للمنطقة، قال بلينكين في مؤتمر تعهدات المساعدات الإنسانية الذي أقامته الأمم المتحدة: ”إن السعوديين وحكومة الجمهورية اليمنية ملتزمون وحريصون على إيجاد حل للصراع. ندعو الحوثيين للاقتداء بهذا الالتزام. الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقفوا هجومهم على مأرب“.