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السعودية لمجلس الأمن: هجوم الحوثيين...
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السعودية لمجلس الأمن: هجوم الحوثيين على مطار أبها جريمة حرب ويجب محاسبتهم

قال مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن الهجوم الحوثي على مطار أبها، "جريمة حرب شنيعة". جاء ذلك في رسالة وجهها

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المصدر: فريق التحرير

قال مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن الهجوم الحوثي على مطار أبها، ”جريمة حرب شنيعة“.

جاء ذلك في رسالة وجهها المعلمي الخميس إلى مجلس الأمن، أكد فيها أن المملكة ”ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية“.

وأشار إلى استهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي يوم 10 فبراير، ما أدى إلى حريق في طائرة مدنية.

وأكد المعلمي في رسالته التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أن ”مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء، هو جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي“.

وأضاف: ”تستمر مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي“.

ودعا المعلمي مجلس الأمن إلى ”التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها“.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية.

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السعودية لمجلس الأمن: هجوم الحوثيين...
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التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثية استهدفت "خميس مشيط" بالسعودية

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المصدر: إرم نيوز

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة ”تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في خميس مشيط“.

وكان هجوم حوثي استهدف يوم الأربعاء، مطار أبها السعودي.

وأعلنت السعودية، السيطرة على حريق شب في طائرة مدنية في مطار أبها، بعد هجوم للحوثيين.

وأكد التحالف في بيان أن محاولة استهداف مطار أبها جريمة حرب تُعرّض حياة المدنيين المسافرين للخطر.

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