التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، فجر اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكثفت ميليشيا الحوثي مؤخرا من هجماتها الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية في السعودية.

وتأتي هذه العملية بعد أقل من يوم على إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اعتزامه إلغاء تصنيف جماعة الحوثي على أنها منظمة إرهابية.

ويأتي القرار الأمريكي، إثر مخاوف أبدتها منظمات إنسانية من أن يؤثر تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، على عمليات الإغاثة في المناطق التي تسيطر عليها هذه المليشيا.

ولا تبدي ميليشيا الحوثي التعاون الصريح بالعادة مع المنظمات الإنسانية أو تلك التابعة للأمم المتحدة، حيث ما زالت ترفض التعاون مع الوفد الأممي بما يخص معالجة التسرب النفطي من خزان صافر العائم والذي يهدد بكارثة بيئية خطيرة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن جماعة الحوثي في اليمن نصحت الأمم المتحدة بوقف الاستعدادات لإرسال فريق لتقييم وضع ناقلة نفط المتهالكة قبالة ساحل اليمن.

والناقلة صافر راسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي باليمن على البحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات، وقد حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أنها قد تسرب أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من كارثة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.