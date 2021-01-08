الملك سلمان بن عبدالعزيز يتلقى لقاح كورونا (فيديو)

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وأظهرت لقطات فيديو بثها حساب وكالة الأنباء السعودية للأخبار الملكية على ”تويتر“ لحظة تلقي الملك سلمان للقاح.
#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين – حفظه الله – يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ( كوفيد – 19 ).#واس pic.twitter.com/B3gWVZ4PT5
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 8, 2021
وقبل أيام تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اللقاح، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح ”كوفيد 19“ التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.