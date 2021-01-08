الملك سلمان بن عبدالعزيز يتلقى لقاح كورونا (فيديو)

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تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا. وأظهرت لقطات فيديو بثها حساب وكالة الأنباء السعودية للأخبار