سقوط 3 قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثيين في منطقة جازان جنوب السعودية

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، سقوط 3 قذائف في منطقة جازان جنوب المملكة أطلقتها ميليشيات الحوثيين اليمنية.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن“الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط (3) قذائف عسكرية، أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث في منطقة جازان“.

وأضاف أن“إحدى تلك القذائف سقطت في أرض فضاء بمسافة تبعد (197) مترًا عن مستشفى الحرث العام“، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وبين الغامدي أن“قذيفتين سقطتا في أرض فضاء، ولم تنتج أية إصابات أو أضرار، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات“.