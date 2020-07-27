بعد القاهرة.. وزير الخارجية السعودي يصل الجزائر

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى الجزائر الإثنين، للقاء الرئيس الجزائري و عدة مسؤولين.

وقبلها توجه وزير الخارجية السعودى، إلى القاهرة في زيارة التقى خلالها نظيره سامح شكرى، حيث بحث تطورات الأوضاع بالشرق الاوسط والقضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها الوضع في ليبيا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وفي حسابه على توتير نشر الدبلوماسي السعودي صورة مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم أرفقها بتدوينة ”في لقاء أخوي مع الصديق معالي وزير خارجية الجزائر صابري بوقادوم مع بداية زيارة رسمية لهذا البلد العزيز“.

في لقاء أخوي مع الصديق معالي وزير خارجية الجزائر صابري بوقادوم مع بداية زيارة رسمية لهذا البلد العزيز. pic.twitter.com/iwtse2QSZS — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) July 27, 2020

وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها منذ تولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقاليد الحكم في 12 كانون أول/ديسمبر 2019، حيث حل الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالجزائر في السادس من شباط/فبراير الماضي.

وسبق أن زار وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، السعودية في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، حيث بحث مستجدات المنطقة العربية، والأزمة الليبية.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس الجزائري، بحسب المصادر، وزير الخارجية السعودي، لمناقشة عدة ملفات في المنطقة العربية يأتي في مقدمتها ملف الأزمة الليبية.