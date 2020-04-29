حركة فتح تدعو لتفويت الفرصة على محاولة إحداث شرخ بين فلسطين والسعودية

استنكرت حركة فتح، محاولة بعض الأطراف إحداث شرخ في العلاقة بين المملكة العربية السعودية وفلسطين، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين متينة، وأن السعودية تقف دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والناطق باسمها نبيل أبوردينة، إن "علاقة الشعب الفلسطيني وقيادته بالمملكة العربية السعودية هي علاقة أخوة تاريخية لا تنفصم، منذ وقفت المملكة في المقدمة دفاعا عن فلسطين والقدس، وقدمت الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه، ومواصلة كفاحه من أجل تحرير وطنه".

وأضاف: أن "الحركة تدين الأصوات المشبوهة التي تحاول الإساءة إلى هذه العلاقة، وخاصة في هذه الظروف الحرجة التي تستوجب منا جميعا رص الصفوف للحفاظ على القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية فيها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتابع أبوردينة: أن "حركة فتح تدعو الجميع إلى نبذ الفرقة، ولن تسمح لأحد أي كان بدق اسفين بين الشعبين الشقيقين السعودي والفلسطيني، وتدعو إلى تفويت الفرص على كل من يريد الإساءة إليهما".

وقال الناطق باسم حركة فتح: إن "الشعب الفلسطيني يقدر المواقف العربية الأصيلة والمشرفة للعائلة المالكة السعودية منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، في الحفاظ على حقوقنا الوطنية والعربية والإسلامية في فلسطين".

وكانت وسائل إعلام ممولة من النظام القطري، حاولت الإساءة للعلاقة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال محاولة تشويه أعمال درامية سعودية بدعوى أنها تسيء للشعب الفلسطيني وحقوقهم التاريخية.