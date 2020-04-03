السعودية تقدم موعد حظر التجوال في الدمام والطائف والقطيف

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن تقديم موعد بدء حظر التجوال في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا، اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن القرار يستثني ”منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة“

وأشار إلى أن القرار ”يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة“، مطالبا ”الجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة“.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس الخميس، منع التجول في كافة أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة يوميا، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، حتى إشعار آخر.

وحددت السلطات عقوبات على المخالفين تصل إلى غرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، بموجب قرار من وزير الداخلية.