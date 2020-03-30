صندوق ”هدف“ السعودي يدعم 80 ألف موظف في القطاع الخاص

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية (هدف)، الإثنين، عن إطلاق برنامج دعم مادي لأجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بقيمة مليار ريال، سيتم صرفها على نحو 80 ألف موظف وموظفة سعوديين.

وقال القائمون على الصندوق التابع لوزارة الموارد البشرية: إن ”البرنامج الجديد يستهدف دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو/تموز 2019 وحتى الآن، ولم يسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق“.

ويشمل الدعم، الذي ستصل نسبته إلى 30% بأثر رجعي لمدة سنتين، الموظفين والموظفات الذين تتراوح أجورهم بين أربعة آلاف ريال و15 ألف ريال، بحيث يخف عبء أجورهم عن شركاتهم الخاصة التي تأثرت بإجراءات الإغلاق وحظر التجول الجزئي المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد.

وستضاف نسبة إضافة للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو بمنشأة صغيرة.

وأوضح وزير الموارد البشرية، أحمد سليمان الراجحي، أن البرنامج ”يندرج ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد“.

ويتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال تقديم طلبات إلكترونية عبر صفحة البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ليقوم بعدها الصندوق بالتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

وقررت الحكومة السعودية في وقتٍ سابق من الشهر الجاري دعم مواطنيها في سوق العمل الذي تضرر بشدة من إجراءات مكافحة فيروس ”كوفيد 19“ من خلال تعليق السفر وتوقف الأعمال، وأعلنت عن برامج مساندة تبلغ قيمتها 22 مليار ريال (أكثر من 5.8 مليار دولار).

وسيتيح المبلغ المرصود تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، بجانب منح قروض للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص.

وتأثر القطاع الخاص بشكل كبير بإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أوقفت السعودية نشاط العمرة ورحلات الطيران مع الخارج، وأغلقت جميع المساجد في البلاد، وعلقت الدوام في المدارس والجامعات، وأغلقت المراكز التجارية الكبرى، وفرضت إجازة على موظفي القطاع العام باستثناء بعض القطاعات كالصحة، بجانب إجازة إلزامية لكثير من العاملين في القطاع الخاص، ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس سريع العدوى.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة حسب أحدث إحصائية إلى 1453حالة، تعافت منها 115 حالة فقط لحد الآن، في حين توفي 8 أشخاص.