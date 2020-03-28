 اعتراض صواريخ حوثية في الرياض وجازان (فيديو) – إرم نيوز‬‎

اعتراض صواريخ حوثية في الرياض وجازان (فيديو)

اعتراض صواريخ حوثية في الرياض وجازان (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صواريخ فوق سماء مدينتي جازان والرياض عاصمة المملكة دون تقارير عن أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم الذي يعتقد أنه من تنفيذ جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ويتزامن الهجوم الحوثي مع حالة حظر التجول المفروضة في المملكة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت مصادر سعودية إنه تم اعتراض صاروخين في سماء الرياض وآخر في جازان.

وكان مواطنون في المدينتين قد أبلغوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سماعهم لدوي الانفجارات الناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ.

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