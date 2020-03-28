اعتراض صواريخ حوثية في الرياض وجازان (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صواريخ فوق سماء مدينتي جازان والرياض عاصمة المملكة دون تقارير عن أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم الذي يعتقد أنه من تنفيذ جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ويتزامن الهجوم الحوثي مع حالة حظر التجول المفروضة في المملكة لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وقالت مصادر سعودية إنه تم اعتراض صاروخين في سماء الرياض…