اعتراض صواريخ حوثية في الرياض وجازان (فيديو)

الدفاعات الجوية السعودية تعترض صواريخ فوق سماء مدينتي جازان والرياض عاصمة المملكة دون تقارير عن أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم الذي يعتقد أنه من تنفيذ جماعة الحوثي المدعومة من إيران . #إرم_نيوز #شمال_الرياض #شكرا_الدفاع_الجوي #صوت_تفجير #الرياض_الان #الحوثي #إيران #السعودية #جازان #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia