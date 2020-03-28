اعتراض صواريخ حوثية في الرياض وجازان (فيديو)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صواريخ فوق سماء مدينتي جازان والرياض عاصمة المملكة دون تقارير عن أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم الذي يعتقد أنه من تنفيذ جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
ويتزامن الهجوم الحوثي مع حالة حظر التجول المفروضة في المملكة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقالت مصادر سعودية إنه تم اعتراض صاروخين في سماء الرياض وآخر في جازان.
وكان مواطنون في المدينتين قد أبلغوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سماعهم لدوي الانفجارات الناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ.
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الدفاعات الجوية السعودية تعترض صواريخ فوق سماء مدينتي جازان والرياض عاصمة المملكة دون تقارير عن أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم الذي يعتقد أنه من تنفيذ جماعة الحوثي المدعومة من إيران . #إرم_نيوز #شمال_الرياض #شكرا_الدفاع_الجوي #صوت_تفجير #الرياض_الان #الحوثي #إيران #السعودية #جازان #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia