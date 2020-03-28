السعودية.. تغريدات ومقاطع فيديو اعتبرت كورونا ”عقابا إلهيا“ تقود أصحابها للملاحقة القانونية

بدأت النيابة العامة في السعودية إجراءات للقبض على أربعة أشخاص نشروا مقاطع فيديو وتدوينات تعتبر انتشار فيروس كورونا المستجد عقاباً إلهياً، فيما يبدو أنه توجه رسمي لضبط سيل المعلومات المتداولة حول الوباء الذي يجتاح العالم.

ولم تكشف النيابة عن هوية الأشخاص الأربعة، حيث تحظر القوانين المحلية نشر هوية المتهمين بمخالفة القوانين ما لم تصدر بحقهم أحكام قطعية، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أسماءً لأشخاص أثاروا جدلاً واسعاً بتدويناتهم في اليومين الماضيين، على أنهم هم المستهدفون بملاحقة النيابة العامة.

ومن بين الأشخاص الأربعة، إبراهيم الدويش، وهو داعية سعودي يحمل شهادة الدكتوراه ويدرس في جامعة القصيم، حيث يقول منتقدوه إنه نشر تفسيراً لآية قرآنية عزا فيها انتشار كورونا لارتكاب الناس معصية لخالقهم.

#تدبر"أولمَّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مِثْلَيهَا قلتم أنّى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير" حين قُتل من الصحابةيوم أحد نحو 70(قلتم أنى هذا؟قل هو من عند أنفسكم)حين عصيتم فلوموا أنفسكم، وإياكم وسوء الظن بالله،فإنه قادر على نصركم،ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم.#كورونا — ابراهيم الدويش (@Ibrahim_aldwish) March 26, 2020

وورد اسم خالد عبدالله، الذي يعمل في القطاع الصحي، كواحد من الأشخاص الذين وجهت النيابة العامة بالقبض عليهم، بعد تداول تغريدة منسوبة له، ويبدو أنه حذفها من حسابه في تويتر، ربط فيها بين انتشار فيروس كورونا وفعاليات هيئة الترفيه الفنية التي نظمتها في المملكة خلال الفترة الماضية التي سبقت انتشار المرض.

وجاء اسم شخص يدعى خالد الشهري على أنه أحد الملاحقين من قبل النيابة العامة بعد أن تم تداول مقطع فيديو له يربط فيه بين الكوارث والأوبئة بكونها عقابا من الله وليست ظواهر طبيعية، لكن مدافعين عنه يقولون إن المقطع يعود لعامين ولا يرتبط بفيروس كورونا.

إن كُنت تريد أن تعلم شكل المتطرِّف، فسيظهرُ لك حتمًا من خلال الأزمات، استغلال الدِّين للعب به على عواطف النَّاس أمرًا قد أكل عليه الدهرُ وشرِب، #النيابة_تحاسب_مستغلي_الدين، وهذه الفترة سيظهرُ الكثير ممن هم على شاكلته، مستغلِّين مثل هذه الفترات، لترويج أفكارهم. pic.twitter.com/tQb3dRmAgZ — سعود ناصر آل سعيد. (@saudd0s) March 27, 2020

ولم تتضح بعد هوية الشخص الرابع، لكن مغردين سعوديين في موقع تويتر تداولوا العديد من مقاطع الفيديو والتغريدات لأشخاص يقولون إنهم يرتكبون المخالفات ذاتها التي سمتها النيابة العامة في بيانها ”الإرجاف الديني“.

ألا تعقلون ؟ وأجدادنا اللي فتك فيهم الطاعون والجدري والانفلونزا الإسبانية هل كان ذلك بسبب المعازف والمنكرات ؟ pic.twitter.com/WJ0IZA7ngp — عبدالله عبدالعزيز الماجد (@Majedabdullah22) March 28, 2020

اسمع كلامه من ذهب يستاهل فولو ???????? #النيابه_تحاسب_مستغلي_الدين pic.twitter.com/MP4XCpyE91 — خالد فهـيد الشمري (@OtKqflolKXOKrm5) March 27, 2020

للاسف البعض يستغل ازمة كورونا لتمرير الإسقاطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من تم التوجيه بالقبض عليهم ، قاموا باختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم وتمرير إسقاطات تحريضية مُدلِّسة. — عبدالله البرقاوي (@albargawy) March 27, 2020

وقالت النيابة العامة في بيانها إنها أمرت بالقبض ”على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس #كورونا، واختلاق مسببات عقابية وتأثيم آثم وإسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة“.

#النيابة_العامة تأمر بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس #كورونا، واختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم واسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/onkzKSpQ8L — النيابة العامة (@bip_ksa) March 27, 2020

كما وجهت النيابة ”بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة #كورونا والتضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقول على الله سبحانه وتعالى، لانطوائه على فعل يقتضي المساءلة الجزائية وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة“.

#النيابة_العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة #كورونا والتضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقول على الله سبحانه وتعالى، لانطوائه على فعل يقتضي المساءلة الجزائية وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/nI9QfV9uQ4 — النيابة العامة (@bip_ksa) March 27, 2020

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة الأسماء المتداولة على كونها المقصودة ببيان النيابة العامة التي تمتلك وحدة رصد متخصصة بمتابعة المخالفات التي تتم في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

ووصل المرض المعدي إلى السعودية شأن غالبية دول العالم، بالتزامن مع اتخاذ الرياض سلسلة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإيقاف دوام الموظفين في القطاع العام وتعليق العمرة وإغلاق المساجد وتعليق الطيران ومنع التنقل بين المناطق وإغلاق مدن الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقطيف، بجانب حظر تجول ليلي في عموم البلاد.

وتركز الرسائل الرسمية الموجهة للسكان على ضرورة أخذ المعلومات حول الفيروس وطرق الوقاية والعلاج منه من الجهات الرسمية المختصة، وعدم اعتماد غير المختصين كمصدر للمعلومات.

وسجلت السعودية أكثر من ألف إصابة بفيروس ”كوفيد 19“ حتى الآن، مع تعافي أكثر من 30 حالة، وتسجيل ثلاث وفيات بالمرض الذي يجتاح العالم بسرعته في الانتقال بين الأشخاص، وخطورته على الصحة، خاصةً لبعض الفئات من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وفاق عدد المصابين بالفيروس الجديد منذ الكشف عنه أول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين أكثر من نصف مليون مصاب، تعافى منهم لحد الآن أكثر مئة ألف وتوفي أكثر من 20 ألف شخص، واجتاح الفيروس أكثر من 150 دولة وسط إجراءات واسعة للحد من انتشاره.