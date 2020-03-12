”كبار العلماء“ السعودية: يحرم على مصاب كورونا حضور صلاة الجمعة والجماعة

أقرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تحريم حضور المصابين بفيروس كورونا المستجد صلاة الجمعة والجماعة؛ دفعا لاحتمال نقل العدوى لغيرهم.

وقالت الهيئة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية ”واس“، إنها نظرت في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض، يوم الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ، فيما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره“.

وتابعت أنه ”باستقراء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها وكلام أهل العلم في هذه المسألة، فإن هيئة كبار العلماء تبين الآتي:

أولا: يحرم على المصاب شهود الجمعة والجماعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يورد ممرض على مصح )، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها )“.

وأضافت، “ ثانيا: من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل، فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه، قال: (كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع)“.

وأشارت الهيئة إلى أنه ”من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار). وفي كل ما ذكر، إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهرا أربع ركعات“.

وأوصت الهيئة، ”الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص، كما توصي الجميع بتقوى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع بين يديه بأن يرفع هذا البلاء“.

وفي السياق، أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، توجيها لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع.

كما وجه الوزير بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس؛ منعا لانتشار فيروس كورونا .

من ناحية أخرى، أصدر معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ توجيها بأن تكون خطبة الجمعة ليوم غد، لتوعية الناس بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID19)، وأنها احترازية، وتهدف لحفظ النفس التي يعد حفظها من مقاصد الشرع الحنيف، وأنها من قبيل الأسباب المشروع اتخاذها، وتوجيه الناس إلى ما ورد في السنة النبوية في مثل هذه الأحوال، وتحذيرهم من الشائعات والاستماع لها، ولزوم استقاء المعلومة من المصادر الرسمية.