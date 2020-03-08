السعودية تعلن تعليق الدراسة‬⁩

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة‬⁩ اعتبارًا من، يوم غدٍ الاثنين، حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة التعليم إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي، وضمان سلامتهم، فقد تقرر تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات السعودية بدءًا من، يوم الاثنين، حتى إشعار آخر.

ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام، والأهلي، والجامعي، الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ووجه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وسجلت السعودية 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11.