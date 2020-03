السعودية تعلن تعليق الدراسة‬⁩

View this post on Instagram

تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني بجميع مناطق السعودية اعتبارًا من غد الاثنين حتى إشعار آخر، منعًا لانتشار فيروس كورونا.